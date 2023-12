Tartarughe marine, spiaggiamenti in crescita

COMACCHIO

"Fare chiarezza sulle responsabilità effettive di ciascun soggetto aderente al protocollo di intesa della rete regionale per la conservazione e la tutela delle tartarughe marine, in merito alla gestione di quelle rinvenute morte". È questa la principale richiesta che viene avanzata dal consigliere regionale del Partito democratico Marco Fabbri, attraverso un’interrogazione rivolta alla Giunta Bonaccini che ha depositato nei giorni scorsi. Il tema è quello della gestione delle tartarughe marine morte rinvenute sulle spiagge, che interessa anche la costa comacchiese. Ricordando le normative comunitarie e le deliberazioni della Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, Fabbri sottolinea l’istituzione del Sic marino (sito di importanza comunitaria) nella zona al largo del delta del fiume Po e adiacente all’analoga zona in territorio veneto dove, "tra i fondamentali obblighi e divieti specifici per la tutela del sito stesso e delle specie in esso presenti, vi sono, a titolo di esempio: l’obbligo di comunicare il rinvenimento di esemplari di tartarughe marine e tursiopi morti, feriti o vivi, ma in difficoltà, alle capitanerie di porto territorialmente competenti o ai centri di recupero autorizzati".

Il consigliere regionale, all’interno del documento, informa del fatto che "nella stagione estiva 2023, sulle coste del comune di Comacchio in cui ricade prevalentemente l’area naturale protetta, si è verificato un aumento degli spiaggiamenti di esemplari di tartarughe ‘Caretta Caretta’" e di come "le associazioni sottoscrittrici del protocollo d’intesa promosso dalla Regione sulla conservazione e la tutela delle tartarughe marine, si sono occupate delle attività di conferimento delle carcasse della tartarughe marine spiaggiate agli Istituti zooprofilattici territorialmente interessati, pur in assenza di una specifica attribuzione normativa di tale ruolo". A fronte della situazione delineata, testimoniata anche dallo stanziamento annuale del Comune di Comacchio di 5mila euro in favore delle associazioni che da anni si impegnano nella rimozione delle tartarughe morte, Marco Fabbri (che già in passato si era occupato della tematica delle tartarughe in sede regionale) chiede chiarezza "sulle responsabilità effettive di ciascun soggetto aderente al protocollo di intesa della rete regionale per la conservazione e la tutela delle tartarughe marine" e sollecita la compartecipazione "anche attraverso il Parco del Delta del Po, alle spese per la raccolta e il conferimento degli esemplari agli istituti zooprofilattici al fine di proseguire le attività di indagine che permettono di aumentare il grado di conoscenza della specie e delle sue condizioni nei nostri ambienti".

Valerio Franzoni