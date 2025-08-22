Tartarughe recuperate: "Chiamate la Capitaneria"

Sempre più tartarughe delle specie Caretta Caretta vengono trovate sofferenti o ancor peggio morte sulle spiagge dei lidi di Comacchio. A soccorrerle i volontari di Delta Rescue, coordinati dalla Fondazione Cetacea di Riccione e le guardie ecozoofile Enpa di Lagosanto, con specializzazione fluviale marittima, presiedute da Marco Pozzi. "Abbiamo fatto 16 recuperi in poco tempo e tutte le tartarughe presentavano la sintomatologia Dts, un acronimo che in italiano sta per sindrome della tartaruga debilitata – spiega Pozzi –, che rendono molto difficile riuscire a nuotare per questi meravigliosi abitanti del mare. Prego tutti i turisti che vogliono aiutare le tartarughe che vedono in difficoltà o ancor peggio morte, di non toccarle e chiamare il numero della Capitaneria di Porto, lo 0533-327141, che poi attiverà chi è preposto a questo servizio. Lo dico anche nell’interesse degli stessi turisti, poiché a volte toccare le tartarughe sofferenti o morte, potrebbe essere un modo – prosegue – per trasmettere delle malattie". Il presidente e capoguardie ecozoofile Enpa ricorda come solo qualche giorno fa l’ultima tartaruga recuperata sia stata quella davanti al Bagno Mexico, chiamata ’Noemi’. "Una volta prese in carico vengono portate al centro di recupero a Goro – continua Pozzi – nel quale la veterinaria Giulia Bondesan valuta la situazione, per poi decidere il successivo trasferimento alla Fondazione Cetacea di Riccione". Infine il presidente auspica una maggior sostegno all’impegno dei volontari da parte delle istituzioni pubbliche.

c. c.