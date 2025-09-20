Tartufai e laboratori in attesa della fiera

Copparo si appresta a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, inseriti nel cartellone del 78esimo Settembre Copparese. Per la rassegna “Aspettando la Fiera…”, oggi alle 10 la sala conferenze di Palazzo Zardi ospiterà l’Incontro fra i tartufai ferraresi, a cura di Arcitartufi Ferrara. L’iniziativa, aperta a tutti, rappresenta l’occasione per affrontare diverse tematiche legate alla regolamentazione di ricerca, raccolta, coltivazione del prezioso fungo ipogeo, alla salvaguardia delle aree tartufigene e altri argomenti riguardanti questo interessante mondo. Alle ex scuole “G. Rodari” di Ambrogio, invece, dalle 16 si terrà l’appuntamento con il laboratorio creativo gratuito “Con le mani nell’argilla”, dedicato bambini fino ai 13 anni, a cura di Pro Loco Ambrogio in collaborazione con il Gruppo Archeologico Ferrarese (per informazioni e iscrizioni, 344-1262488). Dalle 21, invece, gli Amici di Mares e Fat Pigs Bbcrew propongono un appuntamento a base di ottima birra artigianale, cibo e dj set. Domenica 21 settembre – con raduno fissato alle 7 - sul canale Naviglio in prossimità del Museo “La Tratta” si terrà il 24° Memorial “Vezio Bertoni”, gara di pesca per adulti e bambini organizzata dal Circolo Dipendenti Berco: iscrizioni nei negozi “La Doppietta (via Fiorini 2/O, 346-3122986) e “Pedigree” (via Fiorini, 25b 0532-863996). Nell’occasione, dalle 8 alle 12, si potrà visitare il Museo “La Tratta” con la guida dell’associazione Archeologi dell’Aria. Dalle 9, al Parco della Marina, si disputerà il Torneo di Calcio Auser Gentlemen che accompagnerà verso la cerimonia in ricordo degli amici scomparsi prevista per le 11. Alle 17, alle ex scuole di Ambrogio, secondo appuntamento a cura di Pro Loco Ambrogio con lo spettacolo “La voce della Terra”, presentato dal gruppo teatrale ferrarese Gli “Acchiappastorie”. Sempre nel fine settimana sono in programma le ultime due serate in compagnia di “Incrocio”, la manifestazione che unisce ottimo cibo e spettacolo in piazza della Libertà a cura di Pro Loco. Sabato 20 settembre alle 21 a salire sul palco sarà la tribute band Mengoni, mentre domenica 21 settembre si comincerà con una speciale iniziativa: dalle 13 gli stand gastronomici di “Incrocio”, infatti, cucineranno i menu del “Pranzo della Domenica. Italiani a tavola”, grande evento nazionale – cui il Comune di Copparo ha aderito - promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministero della Cultura e da Anci.