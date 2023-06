Tartufesta, la qualità in tavola "Tre giorni tra cultura e cibo"

A Sant’Agostino inizia oggi la tre giorni di Tartufesta 2023, un intero fine settimana dedicato a degustare il Tartuto nero, prelibatezza estiva in località Terre del Reno all’interno degli spazi del centro sociale Ancescao, in via Matteotti 67. Un’occasione prelibata per apprezzare gustosi e raffinati menù in un’iniziativa che è però diffusa anche sul territorio comunale coinvolgendo attività di vicinato come gastronomie, ristoranti, tutti pronti ad omaggiare il Tuber Aestivum con piatti dedicati. Promotore dell’iniziativa è la locale delegazione di Sant’Agostino della blasonata Associazione Tartufai di Sasso Marconi che ha trovato anche in terra ferrarese una quindicina di appassionati cercatori coordinati da Michele Lodi. "Tartufesta vuole essere – spiega Lodi - un modo per dare evidenza al Tartuto nero in questa stagione promuovendo il suo consumo e la sua conoscenza sul territorio in uno sforzo di filiera. Abbiamo creato un momento non solo gastronomico ma una vera e propria Tartufesta che si svilupperà per tre giorni con menù, degustazioni, momenti ludici per i più piccini ed un convegno per raccontare una tradizione che ha il sapore dell’identità. Un modo per raccogliere fondi per supportare il lavoro naturalistico per permettere al Tartufo Nero di poter crescere e prosperare". Una tre giorni dove al Centro Ancescao si potranno gustare a cena, e domenica a pranzo, prelibatezze al tartufo nero. "Gastronomia, cultura sono identità imprescindibili del territorio: si rafforza così la filiera che vede coinvolti anche le attività di vicinato – sottolinea Silvia Pedriali, la presidente della delegazione Ascom a Cento, Bondeno e Terre del Reno sottolinea - Creare eventi è il percorso per attrarre flussi turistici ed innalzare il livello di conoscenza".