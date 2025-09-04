Tartufo re della tavola, tutti al ristorante ’Tenda’

A Sant’Agostino settembre ha un profumo speciale: quello intenso e inconfondibile del tartufo. Da ieri al 15 settembre torna la Sagra del Tartufo di Sant’Agostino, seguita in autunno dalla golosissima Sagra del Tuber Magnatum Pico nei weekend di novembre. Due appuntamenti imperdibili per chi ama i sapori autentici e vuole vivere un’esperienza che unisce tradizione, natura e convivialità. La cornice? Il suggestivo Bosco della Panfilia, un polmone verde dove i tartufi nascono protetti da pioppi, salici, querce, noccioli e betulle. In questo luogo, che sembra uscito da una fiaba, i profumi della terra si mescolano al canto degli uccelli e al fruscio delle foglie. Non è un caso se Sant’Agostino fa parte dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo: qui, la passione per questo "diamante della terra" è una vera eredità culturale.

Il cuore pulsante della festa sarà il grande Ristorante Tenda al campo sportivo comunale Renato Caselli aperto tutte le sere dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo, dove le sapienti mani delle massaie locali trasformeranno il tartufo in piatti da ricordare. Il menù è un inno alla golosità: Antipasti sfiziosi come il mini hamburger e il roast-beef al tartufo e gli immancabili sformati di spinaci o zucca – con o senza tartufo. Primi indimenticabili della tradizione contadina locale: tortellini, tagliolini, risotto, lasagne e passatelli al tartufo, ma anche versioni classiche come tagliolini al ragù o tortellini in brodo Secondi da leccarsi i baffi: tagliata, cotoletta, faraona al cartoccio, uova al tartufo, più ricette della tradizione come la speciale e unica per gli appassionati di tartufo parmigiana al tartufo , patatine e insalata mista Dolci finali per chiudere in bellezza. Ma la sagra è anche l’occasione per godersi il piacere dello stare insieme: tavolate allegre, calici di vino locale che si alzano in brindisi, racconti di chi il tartufo lo cerca da generazioni.