Taser alla polizia locale, approvato l’acquisto: "Benefici per gli agenti"

La polizia locale va verso il periodo di sperimentazione volto all’inserimento della pistola ad impulsi elettrici (il cosiddetto Taser) nelle dotazioni di servizio al personale. L’amministrazione ha adottato l’atto per l’acquisto di due armi elettriche, dei relativi accessori e di corsi di formazione per dieci operatori, che aderiranno al percorso formativo. Per l’amministrazione si tratta di uno stanziamento di quasi 16mila euro, che si inserisce nell’impegno volto alla riorganizzazione della polizia locale Terre Estensi, attuato dal 2019 e partito proprio dal miglioramento delle dotazioni al personale.

"Un passaggio fondamentale per la sicurezza degli agenti e dei cittadini – spiega il vicesindaco con delega alla sicurezza Nicola Lodi –. La pistola elettrica, cosiddetta Taser, può garantire ampi benefici a partire dalla tutela del personale che l’avrà in utilizzo. Osservando i dati riguardanti gli organi di sicurezza che lo hanno già in dotazione si evince come la funzione deterrente dell’arma elettrica, molte volte, sia sufficiente a far desistere i malintenzionati a portare a compimento le azioni criminali. Il Taser è anche sinonimo di sicurezza per gli stessi agenti".

L’entrata in uso dello strumento è un’azione strategica per le politiche di sicurezza attuate dal Comune, che lo scorso giugno aveva mosso il primo passo verso l’inizio del periodo di sperimentazione dell’arma elettrica. In quella circostanza, come da normativa, si era riunito il primo tavolo tecnico – istituito per stilare linee guida tecnico-operative e il manuale per l’addestramento e la sperimentazione – partecipato da polizia locale e Ausl. La pistola a impulsi elettrici potrà essere utilizzata solamente al termine di un periodo di formazione, nel quale verrà coinvolto personale volontario e appositamente selezionato.