"Taser, i cittadini vanno tutelati. Va sospeso per precauzione"

Il gruppo consiliare lista civica ’Anselmo sindaco’ ha presentato un’intepellanza per chiedere la sospensione cautelativa dell’impiego di pistole a impulsi elettrici (taser) da parte della polizia locale del Comune di Ferrara. Ecco il testo presentato dai consiglieri Leonardo Fiorentini, Fabio Anselmo e Arianna Poli: "Negli ultimi mesi si è riacceso, in Italia e all’estero, un forte dibattito sull’uso delle pistole a impulsi elettrici (’taser’) dopo la registrazione di diversi decessi verificatisi in seguito al loro impiego e con indagini della magistratura in corso; in particolare, tre casi recenti avvenuti in Italia in poco meno di un mese, almeno quattro nel 2025, hanno sollevato allarme pubblico e richieste di chiarimento e di revisione dell’utilizzo del taser come strumento “sicuro” durante le operazioni di contenimento; l’Associazione Antigone si è espressa in più occasioni sul pericolo nell’utilizzo di tale strumento definendo il taser ’arma potenzialmente letale’ e invitando amministrazioni e consigli comunali a opporsi alla sua diffusione fino a chiarimenti scientifici e garanzie procedurali. Anche Amnesty International con un recente rapporto1 ed altre associazioni internazionali hanno sottolineato negli anni i rischi di questa arma; il comitato contro la tortura delle Nazioni Unite ha mostrato preoccupazione per l’uso del Taser che provocando dolore estremo, può costituire una forma di tortura e in alcuni casi può causare la morte". Ed ecco l’appello dei consiglieri: "Il Comune di Ferrara ha il dovere di tutelare la sicurezza dei propri cittadini e di garantire trasparenza sull’equipaggiamento e sulle procedure delle forze di polizia locale operanti sul territorio comunale, garantendo al contempo alle stesse di utilizzare strumenti sicuri per sé e per le persone che eventualmente devono contenere durante interventi di pubblica sicurezza". Inoltre, i consiglieri chiedono di sapere "quante pistole a impulsi elettrici (taser) siano in dotazione alla polizia locale del Comune di Ferrara e di quale marca e modello. Quanti agenti della Polizia Locale siano stati formati all’uso del taser. Se e quante volte, da quando sono in dotazione all’amministrazione comunale, i taser siano stati effettivamente utilizzati sul territorio comunale (numero di episodi). Per ciascun episodio indicare se sono stati attivati soccorsi sanitari".