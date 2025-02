Tassa di soggiorno più alta. Prove tecniche di accordo

Dalla contrapposizione a un tentativo di riconciliazione. Verrebbe da leggerla così la richiesta, inviata dalle associazioni di categoria – o, meglio – da Confesercenti per un tavolo di confronto sull’imminente aumento dell’imposta di soggiorno comunicato dall’amministrazione. La richiesta avanzata all’assessorato al Turismo è piuttosto circostanziata. L’obiettivo è "vedere i dati consuntivi relativi all’anno 2024 e poter formulare delle proposte per ridurre l’impatto di questo aumento o differirne la decorrenza". Manca sempre meno alla previsione dell’aumento – di circa un euro a notte per le camere delle strutture ricettive, mediamente – ma la linea degli operatori non cambia. Fu proprio Confesercenti, per bocca del presidente Nicola Scolamacchia (che è vicepresidente nazionale di Assohotel) a lanciare l’allarme in particolare "sull’intempestività" e "sull’eccessivo impatto che avrà" l’aumento dell’imposta ai danni delle strutture alberghiere ferraresi. La deadline è il primo aprile. Per cui, se si vuole sperare in una (anche parziale) marcia indietro da parte dell’amministrazione, bisognerà convocare il tavolo di lavoro quanto prima. Dalle parti di palazzo comunale l’orientamento è quello di concedere l’appuntamento, estendendolo però anche alle altre associazioni – Ascom, Cna, Confartigianato, Coldiretti e Confagricoltura – che abitualmente siedono al tavolo del Turismo incardinato in Comune. Tuttavia, c’è un dato interessante che emerge leggendo la nota integrativa al bilancio preventivo che verrà prossimamente sottoposto al vaglio del Consiglio comunale. Ci riferiamo alla previsione di incasso, a fronte dell’aumento ipotizzato sulla tassa di soggiorno e agli investimenti nel comparto turistico pianificati dal Comune. Per ognuno dei prossimi tre anni il Comune prevede di incassare dall’imposta di soggiorno poco più di un milione e duecentomila euro. Ma il dato più interessante riguarda tutto il comparto di investimenti che l’amministrazione, per il solo 2025, ha preventivato di fare. Stiamo parlando di una cifra che supera i dieci milioni e mezzo. Se è pur vero che oltre tre, di questi milioni, sono destinati alla manutenzione del verde pubblico, è altrettanto vero che il delta residuo quasi otto milioni di euro è destinato a finanziare istituzioni e iniziative culturali per aumentare l’appetibilità turistica di Ferrara. Negli anni successivi, gli investimenti sono destinati a registrare una lieve flessione, restando comunque attorno ai nove milioni di euro.

Federico Di Bisceglie