"Tassa di soggiorno, spostare l’aumento a luglio"

L’epopea del dibattito sull’aumento dell’imposta di soggiorno si arricchisce di un nuovo capitolo del quale i protagonisti sono ben noti: il presidente di Confesercenti e AssoHotel, Nicola Scolamacchia e l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini. Avevamo dato notizia, qualche giorno fa, di una richiesta avanzata dall’imprenditore per potersi confrontare su alcune proposte alternative all’introduzione dell’aumento (previsto dal primo di aprile). Ebbene, l’incontro c’è stato e – conferma Scolamacchia – è stata "l’occasione per avanzare all’amministrazione alcune proposte alternative". La prima, è quella di "spostare l’incremento della tassa da aprile a luglio in modo tale da avere una maggiore agibilità nella rimodulazione delle trattative con i tour operator e con i player esteri". Il secondo punto che sta a cuore al presidente di Confesercenti è legato "all’applicazione, anche oltre la quinta notte, della tassa di soggiorno estendendola fino al decimo pernottamento. In questo modo, abbiamo stimato di poter avere introiti per circa cinquantamila euro su base annua". Altri quarantamila euro, sempre secondo le stime dell’associazione, si potrebbero raggranellare "mettendo in campo una fitta azione di controllo sulle strutture che fanno affitti brevi: al momento risulta che versino la tassa solamente 190 strutture quando invece sul mercato ce ne sono oltre quattrocento".

Parallelamente, si potrebbe "aumentare il ticket sui parcheggi turistici la cui tariffa è ferma da diversi anni e appare fuori mercato al ribasso. Così come sarebbe auspicabile introdurre un ticket per gli autobus turistici". Da ultimo, sulla programmazione dell’incendio di Capodanno "se si farà, vorremmo saperlo – chiude – se ci saranno attività alternative, vorremmo pianificarle assieme". "Ho ricevuto Scolamacchia – risponde Fornasini – così come riceverò gli altri presidenti delle associazioni. Le proposte sono al vaglio, ma hanno la necessità di essere approfondite e studiate fra i vari uffici. Sulle tempistiche di applicazione della tassa di soggiorno, ci siamo allineati alle altre città. Le proposte che arrivano dalle categorie saranno prese seriamente in considerazione".

f. d. b