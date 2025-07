Tassa sui rifiuti, rincaro del 4,5%. Pd: "Clara, gestione deficitaria"

Aumenta del 4,5% la tariffa rifiuti e scatta un vivace dibattito in consiglio comunale tra le forze politiche. E’ successo lunedì sera. Per l’assise, di fatto, si è trattato semplicemente di una presa d’atto di quanto già stabilito da Atersir. Ma gli aumenti non vengono ‘digeriti’. Fortemente contrario il Pd che ha evidenziato le preoccupazioni per l’impatto sui cittadini: "La gestione di Clara è deficitaria e decisamente migliorabile – ha incalzato il consigliere del Pd Marcello Ferron –. Dopo il passaggio al ‘porta a porta’ l’azienda è stata ferma. Ci sono stati aumenti e non ci sono stati miglioramenti". Anche tra la maggioranza non sono mancati appunti di criticità, con Luca Pancaldi, segretario comunale di Fratelli d’Italia, che pur votando a favore della delibera, non ha taciuto le perplessità: "È uno dei servizi primari, che la gente sente in modo particolare – ha premesso –. Sostanzialmente siamo solo a prendere atto di un piano deciso in altre sedi. Ma è necessario giustificare alle persone il perché ci sia stato questo incremento, se non è stato accompagnato da un miglioramento dei servizi. Vedo l’assenza di un programma, nel lungo e medio periodo".

Il sindaco Simone Saletti (foto) ha ricordato "che l’aumento medio complessivo era inizialmente del 12%, ma è stato deciso di spalmarlo su tre annualità". Questo è dunque il secondo aumento che si completerà il prossimo anno. Irene Grechi, responsabile del settore ambiente del comune, ha spiegato che l’incremento deriva da costi già deliberati da Atersir per l’intera provincia di Ferrara, sottolineando che si tratta di una mera presa d’atto di quanto stabilito a livello sovracomunale. "Si tratta di 4 milioni 451 mila euro, che, sottoposti a ribasso e calmierati a 3 milioni 5 mila euro, segnano un più 4,5%", ha spiegato. Ha inoltre specificato che il Comune ha destinato 34.500 euro per l’abbattimento dei costi, e che l’aumento, applicato in base alle superfici, manterrà invariate le utenze domestiche e non domestiche.

Claudia Fortini