"Tasse invariate? Erano già cresciute"

"Ci saremmo aspettati un taglio delle tasse nel 2024, non di certo che il sindaco Simone Saletti portasse come un successo il fatto che rimarranno invariate visto che, nel 2023, i cittadini di Bondeno hanno pagato almeno un milione di euro di tasse in più rispetto all’anno precedente". Tuona Tommaso Corradi (nella foto), segretario comunale del Partito Democratico e capogruppo in consiglio. L’oggetto del contendere è l’annuncio pubblico del sindaco nell’ultimo consiglio comunale, pronunciato in occasione dell’approvazione, a colpi di maggioranza, del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio: "Non solo non ci sarà alcun aumento delle tasse, ma abbiamo anche scelto di non adeguare le tariffe dei servizi all’indicatore Istat dell’inflazione – aveva detto Saletti –. Nonostante per l’Ente siano stati adeguati all’inflazione tutti i contratti in essere, abbiamo deciso di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, mantenendo invariate le tariffe di alcuni servizi fondamentali quali il trasporto o la refezione scolastica". Secca la replica del Pd: "Già lo scorso anno l’IMU è aumentata fino al 40% – fa notare Corradi – con un peso che grava soprattutto per imprenditori, commercianti, proprietari di terreni non coltivatori diretti e proprietari di seconde case. Invito chiunque abbia pagato l’Imu quest’anno a verificare la differenza con il 2022".

A proposito dei costi Corradi sostiene che "l’aumento delle tasse a Bondeno è già avvenuto in maniera spropositata quest’anno". E non è tutto: "La mazzata fiscale decisa dal centrodestra locale per il 2023 si sommerà alla mazzata fiscale decisa dal Governo di centrodestra per il 2024 – conclude il Pd –. Pertanto non c’è nessuna notizia positiva per le tasse dei cittadini di Bondeno, ma solo la conferma delle aliquote decise nel 2023". Di tutt’altro avviso invece il sindaco che, come elemento positivo, aveva annunciato che "il reddito complessivo lordo dei bondenesi è salito per la priva volta ad oltre 233 milioni di euro, superiore al periodo pre Covid, ad indicare la ripresa del territorio". Ma sull’aumento delle tasse già dallo scorso anno, il Pd non ci sta e non lo accetta.

Claudia Fortini