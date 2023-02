Tasse invariate nel nuovo bilancio Manutenzioni a scuole e strade

Durante la seduta del Consiglio comunale di Copparo che si è tenuta giovedì sera, è stato approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2023. Ad illustrare il documento e relativi allegati è stato il vicesindaco con delega al Bilancio Simone Grandi, che ha evidenziato come, nonostante la difficile congiuntura segnata dai rincari di energia e materiali, non è stata aumentata la pressione fiscale per i cittadini: la manovra vede, infatti, la conferma delle aliquote Irpef, Imu, delle tariffe del Canone unico patrimoniale e delle tariffe dei servizi comunali a domanda individuale (come servizi educativi, trasporto e refezione scolastica). A relazionare sul Piano delle opere pubbliche è stato, invece, l’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Pirani, che ha illustrato gli interventi previsti, molti dei quali progettati dalla società partecipata Patrimonio Copparo. Tra questi, ha citato le piste ciclopedonali su via Bottoni e tra le vie Idris Ricci e Alighieri, l’impegno sul progetto di demolizione e ricostruzione del ponte della Barchessa, l’intervento sulla copertura delle ex scuole elementari di Ambrogio e gli interventi di manutenzione stradale per 900mila euro e i 400mila euro previsti per lavori di ripresa frane nell’ambito della convenzione con il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara.

E’ stato anche ricordato l’intervento di riqualificazione del centro storico ‘Rigenera Copparo’, finanziato con i fondi del Pnrr. Quanto al progetto ‘Ex Botteghe’, l’assessore Pirani ha riferito che è stata ottenuta dalla Regione una proroga sul finanziamento sino al 31 dicembre 2024: l’avvio del progetto è legato allo spostamento dell’archivio comunale, che si prevede di allocare temporaneamente in una porzione dello stabile nell’area ‘Ex Berco’. Voto contrario al Bilancio di previsione è stato espresso dal gruppo Pd e dal consigliere indipendente Diego Farina. Enrico Bassi (Pd) ha rilevato come "la lunga lista di opere previste sia frutto di continui slittamenti e rinvii. Criticità per rincari energetici e dei materiali hanno riguardato anche altri territori comunali, dove non si è vista una situazione di questo tipo". Enrico Bruciaferri (Lega) ha, invece, sottolineato la bontà del Bilancio presentato, costruito in un "contesto complicato" e che prevede il mantenimento "dei servizi inalterato". Martina Berneschi ha sostenuto, invece, come dal documento "non emerga l’idea di futuro dell’amministrazione comunale per questa comunità".

Valerio Franzoni