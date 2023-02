"Tasse invariate, nonostante i rincari"

Tassazione e tariffe per i servizi comunali rimarranno invariate. È questo ciò che emerge dal Bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Copparo che, assieme al Documento unico di Programmazione economica, approderà la prossima settimana in Consiglio comunale per l’approvazione, dopo il passaggio in Commissione consiliare Ragioneria. "La manovra ha richiesto un particolare impegno, per cui ringrazio anche gli uffici comunali – afferma il vicesindaco con delega al Bilancio, Simone Grandi -. Ci siamo trovati infatti davanti a una situazione complessa, dovuta principalmente ai vertiginosi rincari dell’energia, e alla necessità urgente di non far ricadere sui cittadini l’enorme peso degli incrementi delle materie prime energetiche e dell’inflazione, con gli straordinari rincari anche di alimentari e servizi, su cui ha inciso la ripresa della domanda post-covid".

Il bilancio conferma l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef e dell’Imu, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, le tariffe dei servizi comunali a domanda individuale, i diritti e le spese applicati al settore area tecnica. "Attraverso diverse azioni, economie, razionalizzazione di specifici capitoli e oculata distribuzione di risorse proprie disponibili, riusciamo a mantenere i servizi e il loro livello, a garantire importanti investimenti, a lasciare inalterata la pressione fiscale e ad ‘assorbire’ l’inflazione, arrivata a due cifre. È in pratica come se azzerassimo per le famiglie l’aumento del costo della vita del 10,1% sulle prestazioni e sui servizi comunali, senza pesare sulle loro tasche malgrado la difficile congiuntura".

Legato al Bilancio di previsione 2023-2025 vi sarà anche il Piano delle opere pubbliche. Tra i principali, figurano 400mila euro che saranno destinati a lavori di ripristino frane sui canali nell’ambito della Convenzione con il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, 230mila euro per la manutenzione straordinaria della copertura delle ex scuole di Ambrogio, edificio individuato come sede di una Cooperativa di Comunità. Nel piano rientrano anche le opere previste nell’ambito del progetto ‘Rigenera Copparo’, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e suddiviso in quattro step, che prevede la riqualificazione delle piazze del centro storico, il restauro della fontana monumentale, la risistemazione di via Roma, piazza Giovanni XXIII, del cortile municipale e della piazzetta di via Aleotti, il restauro delle facciate del Municipio, la riqualificazione della scuola primaria ‘Marchesi’, delle facciate principali prospicienti le piazze, e la riqualificazione di Villa Zardi.

Valerio Franzoni