Tassi Group, che peccato: lotta ma non basta

tassi group ferrara

74

tesi group pistoia

79

TASSI GROUP : Bellan 8, Buriani ne, Cleaves 21, Tassone 2, Smith 6, Campani 10, Bertetti 11, Valente ne, Jerkovic 16, Pianegonda, Cazzanti ne, Cavicchi ne. All. Leka.

TASSI GROUP PISTOIA: Pierattini ne, Della Rosa 8, Copeland 14, Farinon ne, Saccaggi 16, Magro 9, Allinei ne, Pollone 3, Varnado 20, Wheatle 9. All. Brienza.

Parziali: 25-19; 45-45; 63-60.

Arbitri: Caforio, Rudellat, Attard.

Il Kleb ci prova fino alla fine, accarezza un altro scalpo importante, ma alla fine deve arrendersi a una solidissima Pistoia, capace di concedere all’attacco estense appena 11 punti nell’ultimo quarto e di volare verso il dodicesimo successo della sua stagione. Ferrara è stata caparbia, nel primo parziale ha toccato anche il +12, ma poi è stata risucchiata dalla retroguardia toscana, che non a caso concede poco più di 60 punti a gara agli avversari. Ora due impegni cruciali per la classifica biancazzurra, prima a Chieti e poi in casa con Rimini. Ferrara parte con la marcia inserita, grazie a cinque punti in fila della sua coppia di americani, ma Pistoia risponde cavalcando il buon inizio dell’esperto Saccaggi. Il Kleb segna tanto nei primi cinque minuti e mette subito a dura prova la miglior difesa del campionato. Al 6’ è 20-8 sulle ali di un Cleaves in enorme fiducia (già 11 per lui), la Giorgio Tesi corre ai ripari e esplora il pitturato prima con Varnado e poi ancora con Saccaggi, che al primo mini intervallo raggiunge la doppia cifra e riporta i suoi a -6. Magro è un fattore dentro l’area per Pistoia, ma altrettanto lo è Cleaves per la Tassi Group, letteralmente trascinata dal suo folletto americano.

A metà della seconda frazione gli uomini di Brienza sono tornati in scia, e il canestro dai 6,75 di Varnado consente alla Giorgio Tesi di rifarsi sotto ad un solo possesso di distanza dal Kleb (35-33). Poco dopo è sempre il "colored" toscano a regalare ai suoi il primo vantaggio di serata, ma sulla sirena una bella incursione di Bellan manda tutti negli spogliatoi sul 45-45. Tanto agonismo e poco spettacolo in avvio di ripresa, Pistoia alza l’intensità della sua difesa e il Kleb fa fatica a trovare la via della retina, ci pensa Jerkovic a togliere le castagne dal fuoco (52-55). Triplona di Bellan per la parità a quota 57, d’un tratto l’inerzia è tornata dalla parte biancazzurra, e la magia dai 6,75 di Bertetti fa esplodere una caldissima Giuseppe Bondi Arena (63-57). Copeland colpisce dall’arco per il 65-65, Pistoia è capolista non per caso e capitan Della Rosa riporta avanti la Giorgio Tesi, col Kleb che a 7’ dalla fine ha già raggiunto il bonus di falli. Varnado è un’iradiddio sotto le plance, Ferrara non fa più canestro, e nel finale la strada per un altro successo pistoiese si fa in discesa. Bellan regala a Ferrara l’ultima speranza con la tripla del 74-77, ma sono i due liberi di Della Rosa a chiudere i conti. E un Kleb mai domo cede a una sempre più solida Pistoia.

Jacopo Cavallini