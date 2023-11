Tassi sui mutui e banche: "Serve un fronte comune"

Sui tassi dei mutui, convocata un’assemblea per valutare un fronte comune contro una clausola ‘sentenziata’ come ‘vessatoria’, oltre la richiesta di rimborso degli interessi pagati in eccesso. Ieri il presidente di Federconsumatori Ferrara, Roberto Zapparoli, coadiuvati dagli avvocati Ermanno Rossi e Massimo Buja, si è soffermato su una problematica di grande attualità. "Si tratta dell’aumento dei tassi d’interesse - spiega Zapparoli – per i cittadini che hanno contratto mutui a tasso variabile e di come numerosi istituti di credito, nel periodo 2015-2022, con tassi pari o inferiori allo zero, hanno beneficiato del pagamento degli interessi in maniera scorretta, creando un danno economico ai clienti". Su questo tema, Federconsumatori Ferrara ha convocato un’assemblea aperta ai consumatori, interessati alla problematica, per il pomeriggio di venerdì 10 novembre alle 17 nella sala di piazza Verdi 5 a Ferrara. I due legali, Rossi e Buja, si sono soffermati invece sulla clausola floor (dall’inglese pavimento), ovvero il limite minimo sotto il quale il tasso d’interesse del mutuo a tasso variabile non può scendere. "Con la sentenza del 6 settembre 2022 e una successiva di quest’anno – precisano i due avvocati – tale clausola è stata definita vessatoria dalla Corte d’Appello di Milano, che ha obbligato due importanti istituti di credito a restituire ai clienti le somme già versate, ma non dovute, per l’applicazione del floor. Per tutelarsi dal rischio di eccessive perdite economiche, allora, alcune banche sono intervenute sui mutui a tasso variabile, introducendo la clausola. Questo apre nuovi scenari per i consumatori. In casi analoghi, infatti, si potrebbe così intraprendere la strada per la restituzione delle somme non dovute anche da parte di altri istituti di credito". Nello specifico i legali richiamano l’art. 33 del codice del consumo, evidenziando "uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi", in pratica, una sola parte avrebbe avuto pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice dei tassi.

"Nell’assemblea di venerdì 10 novembre – -conclude Zapparoli – esporremo ai consumatori questa problematica, spiegando la possibilità di formalizzare una lettera d’interruzione della clausola floor, chiedendo nella stessa anche la restituzione delle somme pagate in eccesso. Si analizzeranno i casi specifici di ognuno dei consumatori, per valutare le eventuali fasi successive per la richiesta dei rimborsi".

Mario Tosatti