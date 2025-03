Tasso alcolico cinque volte superiore. Via la patente a un’automobilista

Alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico di cinque volte superiore al consentito. Ma a sorprendere ancora di più i militari, è stato il fatto che al volante sulla Romea ci fosse una donna di 44 anni. Oltre al ritiro della patente è, ovviamente, scattato il sequestro della macchina. È soltanto uno dei risultati dei controlli degli uomini dell’Arma nel corso di due serate. Oltre alle denunce per guida in stato ebbrezza, non sono mancate le segnalazioni per uso di droga. I carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli sul territorio in particolare nei comuni di Comacchio e Mesola, con l’obiettivo di prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera” e contrastare la commissione di reati in generale. Durante l’attività, sono stati identificati e denunciati diverse persone. In particolare, come detto, a Comacchio una donna di 44 anni è stata fermata alla guida del proprio veicolo sulla SS 309 Romea, in loc. San Giuseppe, con un tasso alcolemico decisamente elevato, pari a cinque volte il limite consentito.

La patente le è stata ritirata ed e il veicolo è stato affidato ad altra persona idonea alla guida. Sempre sulla Romea, una donna di quasi 40 anni è stata trovata in possesso di una dose di cocaina mentre si trovava alla guida del proprio veicolo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la donna è stata segnalata alla Prefettura di Ferrara per uso personale di droga. A Lido degli Estensi, un 40enne è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico superiore di tre volte al limite consentito. Anche in questo caso, è stata ritirata la patente e il veicolo è stato recuperato dal soccorso stradale.

Infine a Mesola, un 27enne senza fissa dimora, è stato controllato a piedi nella località di Massenzatica ed è risultato privo di permesso di soggiorno. Nel corso dell’identificazione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa alcune dosi di hashish ed è pertanto scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria estense in quanto irregolare sul territorio nazionale e la segnalazione alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli serali continueranno anche nelle prossime settimane.