Tatami approda al San Benedetto

Dal festival di Venezia al cinema San Benedetto per contribuire a dare senso alla Giornata dei diritti delle donne. Sarà proposto in esclusiva per Ferrara nella sala di via don Tazzoli 11, oggi, data scelta per l’anteprima nazionale, Tatami. Protagoniste del thriller sono la judoka iraniana Leila (Arienne Mandi) e la sua allenatrice Maryam (Zar Amir); durante i campionati mondiali di judo ricevono un ultimatum dalla Repubblica islamica, che intima a Leila di fingere un infortunio e perdere la gara, pena l’essere bollata come traditrice dello Stato. Minacciata nella libertà, Leila si trova davanti ad una scelta impossibile. L’opera, presentata all’ultima Biennale Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, è il primo lungometraggio co-diretto da un regista israeliano, Guy Nattiv e da una regista iraniana, Zar Amir, che è anche l’attrice protagonista. La proiezione alle 21.30, prezzo d’ingresso di 3,50. Alle 21 da video-collegamento di presentazione del film con i due autori.