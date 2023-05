Tavolini appesi a un filo Dehors, la palla passa alla Soprintendenza

"E’ un passaggio importante – spiega l’assessore al Commercio, Matteo Fornasini al Carlino – che dimostra ancora una volta la nostra vicinanza al mondo produttivo. Ora, aspettiamo di capire quale sarà il parere della Soprintendenza". Sull’esito dell’interlocuzione l’amministratore non si sbilancia, anche se, bozza alla mano, il testo presentato dal Comune agli uffici delle Belle Arti recepisce tante indicazioni che erano arrivate alle attività. Le novità più significative sono essenzialmente due. Per le distese ‘permanenti’, ossia quelle che non vengono rimosse sulla base della stagionalità, viene semplificato l’iter. E, una volta che l’attività ha ottenuto dalle Belle Arti il nulla osta non dovrà più – come accadeva fino a ora – presentare domanda annualmente, bensì la presenterà una volta sola e l’assenso sarà valido per cinque anni. Questo rappresenta un oggettivo passo avanti in termini di semplificazione delle pratiche e snellimento dei rapporti tra pubblico e privato (senza contare che, seppur di piccola entità, sulle imprese graveranno molte meno spese). Ma, forse, la novità più significativa riguarda le distese temporanee, ossia quelle che i locali adibiscono con l’arrivo della belle stagione. Per i dehors base (costituiti da tavolini, sedie e sgabelli) il Comune all’interno del regolamento ha chiesto che possano essere allestiti senza autorizzazione della Soprintendenza, pur trovandosi nelle zone ‘più prestigiose’ del centro cittadino. Ovviamente, si precisa all’interno della bozza di regolamento, gli elementi di arredo devono essere confacenti e adatti all’ambiente nel quale sono inseriti. Insomma emerge, dal testo elaborato dall’amministrazione, una volontà di mediazione tra la prerogativa degli imprenditori di poter esercitare la loro attività e la necessità di preservare il contesto storico, artistico e architettonico nel quale sono inserite le distese.

La prescrizione che arriva dal Comune agli esercenti è quella dunque di scegliere degli elementi di arredo da esterno il più possibile "omogenei" e simili tra loro anche sotto il profilo cromatico. La ‘zona calda’ interessata dal provvedimento è ampia: si va da piazza Ariostea, passando per via Mazzini, corso Giovecca, corso Martiri, via Borgo Leoni, piazza Castello, corso Ercole I d’Este e via Porta Reno. Al di là dei contenuti e delle indicazioni che contiene, Fornasini del nuovo regolamento tiene a rimarcare l’aspetto metodologico da cui si è partiti per redigerlo. "Sulla scorta dell’esperienza acquisita nel corso della pandemia – così Fornasini – abbiamo scelto di stilare un regolamento ex novo, che fosse snello anche nell’applicazione, oltre che nelle disposizioni. La procedura semplificata che abbiamo adottato, in deroga alla prassi autorizzativa canonica da parte della Soprintendenza, ha dato risultati molto buoni negli anni appena trascorsi. Confidiamo che, attraverso il nuovo regolamento, si possa raggiungere un risultato che tenga conto dei rispettivi interessi". Non è dato sapere quale sarà il responso finale anche se, da parte dell’amministrazione, "c’è la massima disponibilità a collaborare, così come abbiamo fatto con le associazioni di categoria".