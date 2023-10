Tavolo del lavoro a Portomaggiore: "Così aiutiamo il commercio"

E’ tutto pronto a Portomaggiore per il tavolo di lavoro sul commercio, seconda tappa del progetto predisposto dall’amministrazione Bernardi insieme alle associazioni di categoria per creare un’occasione di confronto serio e costruttivo sulle problematiche che stanno colpendo in centri urbani della provincia ferrarese in modo trasversale, con la speranza che sia di stimolo alla ricostituzione di un progetto sovraordinato che coinvolga anche altri territori. L’appuntamento per l’istituzione del tavolo di lavoro è per giovedì 26 ottobre alle 18 in sala consiliare, dove si terrà un incontro pubblico per illustrare il progetto di riforma della legge regionale a sostegno degli esercizi commerciali alla presenza delle associazioni di categoria, ma aperto, comunque, a tutti coloro che vorranno portare un contributo.

"Da mesi si susseguono comunicazioni di chiusure di diverse attività commerciali – spiega le finalità del progetto l’assessore portuense al Commercio e alle Attività Produttive Enrico Belletti - al dettaglio nei comuni della provincia di varia estrazione politica, compreso il capoluogo ferrarese. E’ importante affrontare la questione con serietà e senza populismi. Con il pragmatismo che dovrebbe competere alla buona politica, nella consapevolezza che le soluzioni non sono né semplici, né scontate".

Secondo l’amministratore portuense "è necessario partire dalla fotografia della situazione attuale, anche per comprendere criticità e potenzialità delle singole categorie merceologiche e del settore terziario, in un mondo sempre più globalizzato e digitale, che spesso crea spaesamento e incertezza. Accolgo con entusiasmo la proposta della Regione Emilia Romagna di condividere il percorso finalizzato alla predisposizione della proposta di legge regionale che integri e sostituisca la legge 411997, che necessita di un restyling, per rimanere al passo con i tempi. Ringrazio la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna nella persona del vice presidente Paolo Govoni, l’assessore regionale al Commercio e Turismo Andrea Corsini e la consigliera regionale Marcella Zappaterra per la presenza e la disponibilità e l’interesse dimostrati all’iniziativa".

