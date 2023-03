Tavolo delle opposizioni, ora Italia Viva si defila

Italia Viva non fa più parte del tavolo delle opposizioni. E, l’ormai ex esponente renziana Anna Ferraresi, partecipa alle attività "a titolo esclusivamente personale". Se le forze politiche alternative al centrodestra di governo (locale) hanno manifestato un’unità pressoché granitica nell’accogliere i malumori legati al teleriscaldamento, altrettanto non si può dire su Feris. E’ proprio il progetto di riqualificazione dell’ex caserma Pozzuolo del Friuli (che, tra le altre cose, in origine prevedeva la realizzazione di un supermarket in via Caldirolo) il terreno dei dissapori. Tant’è che è stata proprio la posizione espressa da Ferraresi, piuttosto in dissenso rispetto al direttivo di Italia Viva, a determinare la sua fuoriuscita dal partito centrista. Ma andiamo alla decisione di prendere le distanze dal tavolo.

"Manteniamo dei buoni rapporti di collaborazione con tutti gli esponenti delle forze di opposizione – dice Licia Barbieri del direttivo provinciale di Iv – ma la decisione di prendere le distanze dal tavolo nasce proprio dalla non condivisione che le opposizioni (esclusa Azione) hanno fatto del progetto. Una visione assolutamente illiberale che non può vederci concordi". Sono proprio mancati, quindi, i presupposti per la permanenza di Italia Viva al tavolo. Ma, al di là di Feris, si innesta anche una questione di "serietà politica". "Quel tavolo – dice il coordinatore provinciale dei renziani, Federico Orlandini – è nato sostanzialmente da una chat. Come può considerarsi un tavolo dell’opposizione?". Insomma l’esponente di Iv contesta l’assenza di una "chiaro mandato, da parte dei partiti, di costituire un tavolo delle opposizioni. Non c’è stata alcuna investitura ufficiali. Se si vuole fare una cosa seria noi ci siamo, ma così si rischia di perdere di efficacia oltre che di credibilità".

Anche Orlandini stigmatizza l’atteggiamento delle diverse forze di opposizione raggruppate nel tavolo (dal M5Stelle, passando per Articolo Uno, il Pd, i Verdi finendo con il Psi) sul progetto di riqualificazione urbanistica promosso dalla giunta Fabbri. "Si è affrontato il tema Feris – dice Orlandini – in maniera troppo pregiudiziale. Non possiamo basarci su preconcetti e pregiudizi per valutare un piano della complessità di Feris. Non solo: se è vero che è perfettibile rispetto a come è stato presentato in origine è altrettanto vero che occorre fare ogni sforzo per evitare che il soggetto privato rinunci al maxi investimento programmato". E Azione, che fa? A sentire il coordinatore provinciale Alberto Bova non si strappa, ancora, "ma su Feris la pensiamo come i renziani".

f. d. b.