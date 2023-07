"Tavolo tecnico tra il Comune e gli operatori"

Anche il Pd ferrarese interviene in merito alla proposta del consigliere Soffritti riguardante i mercati, sottolineando l’importante ruolo del commercio ambulante e della rete dei mercati, nonostante le difficoltà in cui si trovano. I rappresentanti Pd, Davide Nanni (foto) e Francesco Colaiacovo, chiedono dunque alla Giunta impegni concreti in merito ai problemi presenti in città. Temi su cui si dichiarano pronti a discutere in Consiglio e nelle commissioni, anche con il coinvolgimento della cittadinanza e diretti interessati. "La mancanza di concertazione – commentano

– e di coinvolgimento degli ambulanti in scelte che vanno a impattare sulla loro attività sono ormai sotto gli occhi di tutti: il mercato del venerdì, ad esempio, è stato costretto ad abbandonare la sede ’storica’ di piazza Trento e Trieste, corso Martiri, via Porta Reno in più momenti per lasciare spazio a manifestazioni e concerti estivi. Il tutto senza un serio interesse per la sorte degli operatori, che spesso si sono ritrovati in collocazioni alternative altamente penalizzanti, e nel totale silenzio di quelle forze politiche di maggioranza che dicevano d’essere loro amiche". Quello che secondo il Pd aiuterebbe i commercianti è un "tavolo tecnico permanente tra Comune e Associazioni di categoria, capace di trovare soluzioni condivise ai problemi di spazi e normativi emersi

in questi anni, oltre all’occupazione di luoghi stabili e riconoscibili per fidelizzare nuova clientela e campagne promozionali sostenute dagli enti pubblici".

l. b.