Taxi, cambio al vertice. Periotto è presidente: "Più giovani al volante"

"Dobbiamo essere capaci di avvicinare i giovani al nostro mestiere per favorire il ricambio generazionale. E’ questa una delle priorità che intendo portare avanti nel corso del mio mandato". Francesco Periotto è diventato presidente del Consorzio Taxisti ferraresi. Succede a Davide Bergamini, che ha mantenuto l’incarico per 25 anni e che rimane all’interno del direttivo del Consorzio con il ruolo di tesoriere. Periotto sarà coadiuvato dal vice presidente Tommaso Rimessi.

Il Consorzio riunisce 53 taxisti (sui 54 a Ferrara) ed è associato a Cna (dei singoli tassisti, gli associati a Cna sono 30). Presidente e vice presidente hanno incontrato, nei giorni scorsi, la responsabile del settore autotrasporto di Cna Ferrara Nadia Bonifazi. "Faccio questo mestiere da 14 anni e continua a darmi soddisfazioni – spiega Periotto –. Se ti piace rapportarti con le persone, avere contatto con tanti clienti diversi e cercare di risolvere i loro problemi, è sun mestiere interessante che può dare anche delle soddisfazioni economiche. Questo è il messaggio che vorrei lanciare ai giovani. Ferrara – prosegue – non ha i problemi di penuria di taxi che si riscontrano nelle grandi città. Le attuali licenze sono più che sufficienti a coprire il fabbisogno attuale. D’altra parte, noi taxisti ci consideriamo parte integrante del servizio pubblico di trasporto e siamo sempre in prima linea per risolvere al meglio problemi ed emergenze improvvise. Quanto all’applicazione TaxiFe, introdotta quest’estate, pare che stia riscontrano il gradimento dei clienti. Tra qualche mese avremo anche un quadro di dati più completo su cui fare una valutazione approfondita".