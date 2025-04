"Taxi per chi è in carrozzina? Sì, ma solo nei feriali"

Caro Carlino, il 26 marzo scorso avevo in programma una cena, organizzata dall’Unione Estense CB. Ho la sclerosi multipla e sono in carrozzina. Il 25 telefono a Radio Taxi per prenotare il taxi attrezzato. Mi rispondono che il servizio funziona solo i giorni feriali fino alle 19 e la domenica no. Sono rimasta allibita. Io ho la sclerosi diagnosticata da 14 anni ma mi sono occupata di handicap da sempre. Ho avuto una vita normale: ho lavorato come dirigente scolastica, ho due lauree. 45 anni fa, con l’Aias di Ferrara, di cui facevo parte, abbiamo realizzato un convegno mondiale: ’Vita indipendente nella disabilità’. Mondiale. Significa che sono venute persone da tutto il mondo con gravissime difficoltà. Si sono mosse per Ferrara e non hanno avuto, fortunatamente, i problemi in cui mi sono imbattuta io 45 anni dopo. Adesso si può essere accompagnati solo dal medico… e leccarsi i baffi. Dopo le 19 e la domenica stai in casa. Io e molti altri, non usiamo il termine “handicappato” ma “persona in situazione di handicap”. Vuol dire che si tratta di persone, con una storia, con gusti, colori, esperienze, ricordi. Poi c’è anche l’handicap. Limitare il trasporto alle visite mediche vuol dire inscatolare la persona nella sua difficoltà. Non è così. Non deve essere così. Vi chiedo di rivedere queste limitanti disposizioni.

Marinella Longhi