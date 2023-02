Taxi, tariffe aggiornate Ecco i prezzi

Cambio di tariffe per le tratte sui taxi. Il via libera al nuovo tariffario è arrivato ieri da una delibera passata in Giunta, su richiesta del Consorzio taxisti ferraresi in particolare per il servizio di trasporto con taxi di persone e bagagli. L’aggiornamento prevede la modifica di alcune delle voci dell’elenco prezzi in vigore dal 2014, in adeguamento ai recenti incrementi dei costi al consumo, calcolati dall’Istat, per l’acquisto di automobili, le spese per carburanti, la manutenzione dei mezzi, le assicurazioni auto e le altre spese di esercizio dei mezzi. Lo scatto di partenza rimane invariato, cambia invece la corsa minima (due chilometri o cinque minuti) a otto euro; il diritto di chiamata radiotaxi costerà un euro. La tariffa urbana per un chilometro sale a un euro e trenta, mentre per quella extra urbana si sale a 1,70 euro (due chilometri). Per arrivare a Cona, la tariffa dalla Stazione è fissata a venti euro, mentre dalla cittadella della Salute il prezzo è di sedici euro. Diciotto se invece si parte dalla piazza. Restano tutti invariati i diversi supplementi e rimane confermata la gratuità per il trasporto di cani in accompagnamento a passeggeri non vedenti e per il trasporto di carrozzine per disabili. Sempre gratuito anche il supplemento notturno per passeggere sole dalle 22 alle 6 (taxi rosa).