Teatri del ’900: i progetto ’Sipario’ e ’Agorà’ a Tresigallo

Presentati all’interno dei progetti "Sipario" e "Agorà",i progetti finanziati con fondi europei della Regione. Sono i risultati di due studi svolti a Tresigallo, uno dei quali si chiama "Rilevazioni Acustiche del Teatro del ‘900" ed hanno permesso una fotografia in 3d del Teatro e del suono in esso prodotto. Un luogo fortemente voluto dai cittadini tresigallesi ed utilizzato da Edmondo Rossoni per educare la massa degli operai attraverso il canto lirico. Al suo interno vi sono degli elementi di architettura acustica insoliti per un teatrino di provincia come ad esempio la buca dell’acqua o la alta torre scenica. L’acustica dei teatri storici è senza dubbio un aspetto fondamentale per la loro conservazione, tutela e valorizzazione e rientra fra il patrimonio culturale intangibile ed è considerata tra le più fragili e difficili da conservare, dato che esistono poche metodologie scientifiche in grado di determinarla, oltre che salvarla per le future generazioni. L’altro progetto "Agorà" consiste nel raccogliere e repertoriare i suoni delle piazze, bene culturale immateriale, dell’Emilia-Romagna e d’Italia, per la loro conservazione. Analizzare i suoni delle piazze italiane e qualificarle per l’aspetto del potenziale acustico e sonoro, offrendo uno strumento alle amministrazioni pubbliche per la loro migliore destinazione nelle varie funzioni cittadine.

I progetti sono stati effettuati da Lamberto Tronchin, dalla Dottoranda Haruna Saito e Luca Battisti per UniBo, da Giacomo Tentoni, Alessandro Martinetti e Angelica Denaro per Gruppo Csa, con Federica Gelli dell’Associazione Culturale Torri di Marmo, referente territoriale del progetto.

