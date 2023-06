Teatri sull’acqua e musica Torna Summer experience

COMACCHIO

Musica, spettacoli, cultura, arte, letteratura. E molto altro ancora. Anche quest’anno è ricchissimo di iniziative, il cartellone di ‘Comacchio Summer Experience’, la rassegna di eventi estivi promossa dal Comune di Comacchio e realizzata da Made Eventi. Saranno circa una novantina gli appuntamenti che animeranno le serate della città lagunare e dei suoi sette Lidi, offrendo occasioni di intrattenimento a turisti, visitatori e cittadini, con proposte rivolte ad un pubblico di ogni età. All’Antica Pescheria, ieri, la vice sindaco Maura Tomasi, l’assessore Emanuele Mari e Alessandro Pasetti di Made Eventi hanno presentato il programma, assieme a varie realtà e associazioni locali che saranno protagoniste di varie iniziative. "Anche quest’anno – ha introdotto l’assessore Mari – proponiamo eventi che spaziano tra diversi settori: musica, cinema, arte, letteratura e molto altro. Siamo molto fiduciosi che, come avvenuto gli anni passati, la rassegna riscuota gradimento e successo". Come evidenziato dalla vice sindaco Tomasi, il programma è frutto della sinergia tra pubblico e privato, "senza la quale tutto questo non sarebbe possibile e che a Comacchio ha dimostrato di funzionare". Non mancheranno gli appuntamenti curati dalla Civica Scuola di Musica, presentati dal direttore Giorgio Borgatti, come ‘Un Mare di musica’, il meeting nazionale delle scuole di musica organizzato in collaborazione con Assonanza, che vedrà la partecipazione di 1470 allievi provenienti dalle scuole di musica di tutta Italia; e ancora le ‘Sonate al chiaro di luna’ in piazzetta Trepponti e concerti nell’Arena di Palazzo Bellini, nel cortile del Museo ‘Remo Brindisi’ di Lido di Spina e nella splendida cornice delle Valli. E ancora, confermata è la rassegna itinerante ‘Teatri sull’acqua’, sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi, con spettacoli di burattini, teatro di strada e comicità in tutti i sette Lidi. Anche quest’anno verranno proposti i carnevali estivi a Lido Nazioni (il 28 luglio) e dei Lidi Pomposa e Scacchi (l’8 agosto). Non mancheranno gli appuntamenti legati alla cultura, con la rassegna Librandosi che vedrà tra gli ospiti Pierferdinando Casini (15 luglio) che presenterà il proprio libro ‘C’era una volta la politica’, ed Elisabetta Sgarbi che, il 5 agosto, presenterà il suo film ‘Viaggio intorno alla mia stanza’, vincitore del nastro d’argento al Festival del Cinema di Torino. Torneranno, inoltre, gli appuntamenti con ‘Cinema sul mare’ curati da Delta Cinematica, e diverse saranno le iniziative in collaborazione con le associazioni di categoria (Ascom, Confesercenti e Cna). Poi, spettacoli pirotecnici, concerti e tante altre occasioni di divertimento.

Valerio Franzoni