Teatri sull’acqua, la rassegna dei setti Lidi con il ’Puppet show’

Teatri sull’acqua, la rassegna itinerante nei sette Lidi di Comacchio, prosegue a Lido degli Scacchi con la compagnia All’InCirco che porterà in scena il suo ‘Ecomonster Puppet Show’. Domani sera alle 21.15 in viale Alpi Centrali, la compagnia romagnola presenterà uno spettacolo di grande impatto scenico: in un laboratorio segreto il Dottor Sputnik e la sua assistente Tereskova si cimenteranno tra oggetti vecchi e rotti, nel tentativo di dar vita alla materia. Tra esplosioni, battibecchi e improvvisi cortocircuiti, gli oggetti cominceranno ad assemblarsi, dando origine a forme bizzarre e imprevedibili, creature robotiche che racconteranno al pubblico la loro storia. I due scienziati e le loro marionette a fili, costruite interamente con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico in un viaggio comico e imprevedibile.