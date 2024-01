Teatrino e piazzetta don Cevenini. Pronti per il taglio del nastro

RENAZZO

Dopo un lungo percorso, è in occasione della Festa di San Sebastiano a Renazzo che domani alle 10.45 si inaugura il Teatrino e la Piazzetta dedicata a Don Ivo Cevenini. "E’ un percorso iniziato nel 2020 con la complessa convenzione tra il comune e la parrocchia in quanto la piazza e le zone limitrofe sono di proprietà ecclesiastica – spiega l’ingegnere Angelo Bonzagni che ha seguito tutto l’iter – e la messa in convenzione di varie aree tra cui la sala polivalente, oggi, rinnovata e agibile come luogo di pubblico spettacolo. Questo ha reso possibile un contributo pubblico per i lavori insieme alla grande generosità di alcuni privati che hanno contribuito economicamente in maniera decisiva a questo progetto rendendolo possibile". Lavori lunghi a causa anche del covid. "Il nostro centro paesano ha cambiato faccia – illustra - il vecchio garage è stato demolito, smantellando l’amianto presente, sono state ripristinate la sagramatura dell’oratorio e il basamento del campanile, posato il porfido e l’illuminazione. Poi si è realizzata la nuova piazzetta dedicata a don Ivo Cevenini con una pavimentazione in autobloccante drenante per favorire la filtrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche in un’ottica di sensibilità ambientale e con una piccola area verde alberata antistante i campi da tennis. E fatti interventi sulla sala polivalente, con il rinforzo strutturale delle capriate; il risanamento delle murature, il nuovo intonaco deumidificante, un apposito controsoffitto antincendio, un nuovo generatore di calore, la messa a norma dei servizi igienici e sul palco, strutture americane con nuovo sistema audio/luci". A questo proposito ad intervenire è Mark Alberghini. "Finalmente Renazzo avrà di nuovo il suo teatrino – dice il presidente della consulta – sono soddisfatto per l’intervento fatto dalla Parrocchia di Renazzo e per il recupero dell’area retrostante il campanile, ossia la nuova piazza Cevenini, ma anche per il ripristino della sala polivalente "Pier Paolo Gallerani" che vengono messe a disposizione della comunità intera. Un risultato possibile grazie al grande impegno e lavoro della Parrocchia, al contributo di Renazzesi volenterosi nonché della partecipazione alle spese da parte del Comune come previsto nel bilancio 2021 dall’amministrazione Toselli. Ora tutti i cittadini potranno godere al meglio di queste strutture, soprattutto con riferimento alla sala polivalente per le compagnie teatrali e non solo".

Laura Guerra