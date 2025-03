Teatro a scuola. Alunni e Vivaldi, opera in classe

"Siamo al secondo atto e l’aula si trasforma in palcoscenico". Domenico Allocca, docente responsabile dell’iniziativa, sorride indicando banchi e sedie, che verranno spostati per lasciare il posto a una semplice rappresentazione scenica, legata alla presentazione della ‘Serenata d’amore’ di Antonio Vivaldi. "Dopo aver ascoltato alcune settimane fa Giuseppe Lipani, direttore del Centro teatro universitario – aggiunge Allocca –, gli studenti del Copernico-Carpeggiani incontrano oggi Marcello Corvino, direttore artistico del teatro Comunale Abbado. È l’occasione per immergersi nella recitazione sotto la guida del maestro: alcuni studenti hanno preparato versi significativi del copione e si cimenteranno in una prova attoriale… molto ironicamente, si intende. Altri, invece, illustreranno la vita del compositore veneziano, raccontandone gustosi episodi e aneddoti".

L’iniziativa culminerà nella registrazione di una puntata della trasmissione di Telestense ‘Prima della Prima in tv’, finalizzata a presentare l’opera di Vivaldi, che è in cartellone nella stagione lirica del Comunale. Non è la prima volta che Corvino incontra gli alunni del Copernico: lo scorso anno, infatti, ha partecipato a una lezione nell’ambito della passata edizione di ‘Prima della Prima in tv’ e si è esibito con il violino nella tradizionale Festa dell’Europa dell’Istituto. Nel progetto sono coinvolti anche la Filarmonica Verdi di Cona e il coro ‘Il nostro canto libero’.