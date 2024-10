Teatro, al via la vendita degli abbonamenti

COPPARO

Dopo la prelazione per i vecchi abbonati, è già aperta la vendita abbonamenti completi, carnet da sei o da quattro spettacoli e biglietti singoli per la nuova stagione del Teatro ‘De Micheli’ di Copparo, che inizierà il prossimo 30 novembre, dando il via a una programmazione culturale di alto livello artistico. La biglietteria è aperta il mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13. Si potranno ricevere tutte le informazioni e il programma completo di un cartellone che, tra comicità, prosa e grande musica d’autore, vedrà alternarsi sul prestigioso palco di Copparo il meglio delle proposte teatrali e musicali, diverse delle quali in anteprime regionale e nazionale. Il cartellone prenderà il via con Sergio Cammariere e lo spettacolo "Piano Solo", con special guest Giovanna Famulari al violoncello. Il 14 dicembre sarà la volta di Vito che sarà protagonista de "L’altezza delle lasagne - Monologo di sopravvivenza gastronomica" di Francesco Freyrie e Andrea Zalone, assistenza drammaturgica e regia di Daniele Sala. Sul palco, il 18 gennaio, salirà Debora Villa con il suo "TILT. Esaurimento Globale", mentre il 31 gennaio, Proscenio Teatro porterà in scena "Goal 1986" di e con Stefano Tosoni, tratto dal romanzo di Cristiano Cavina "Un’ultima stagione da esordienti", e musica dal vivo di Lucio Matricardi. Il 28 febbraio sarà la volta di Paolo Rossi con il suo "Operaccia satirica. La guerra dei sogni", con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e la collaborazione alla messinscena di Caterina Gabanella. "Strighe maledette!", invece, sarà lo spettacolo che verrà portato in scena da Stivalaccio Teatro – Teatro Stabile del Veneto il 7 marzo, mentre il 21 marzo Massimo Loizzi porterà sul palco le sue "Storie per la fine del mondo".

Il 4 aprile, poi, Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio, Federico Vigorito, Filippo Gatti saranno protagonisti de "La scoria infinita. Comedy show di luoghi comuni". Non mancheranno poi gli appuntamenti con la rassegna "Junior! Pomeriggi a Teatro" e con la rassegna dialettale con compagnie del territorio "T’arcordat cla sìra". Come avevano sottolineato dal direttore artistico Massimiliano Venturi, "la stagione al "De Micheli" offrirà al pubblico una proposta culturale ricca e plurale: il programma si presenta come un itinerario, che dall’autunno a primavera inoltrata condurrà gli spettatori in un viaggio collettivo tra grande musica, prosa, comicità d’autore, drammaturgia contemporanea e contaminazioni di generi". "Ci accompagneranno – aveva rimarcato il sindaco Fabrizio Pagnoni - spettacoli e protagonisti di indiscussa qualità". Per informazioni: 0532-864580; www.teatrodemicheli.it.

Valerio Franzoni