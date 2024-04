Teatro Borgatti, il caso. Si aggiungono atti

CENTO

Giovedì in tribunale a Ferrara ci sarà l’udienza a seguito della richiesta di accertamento tecnico preventivo, fatta dall’azienda che ha l’appalto dei lavori del teatro Borgatti, nei confronti del Comune. Intentata a causa "dell’assenza di risposte tecniche che ha costretto a interrompere il cantiere" e che "senza le modifiche progettuali esiste un rischio significativo di incidente sul lavoro". E la decisione dell’amministrazione di andare a risoluzione del contratto parlando di ‘inadempienze’, formalizzata lunedì con una determina del dirigente dei lavori pubblici nonché Rup dei lavori del teatro, pubblicata ieri all’albo pretorio. Al suo interno, il Comune ha reso noti parecchi dettagli, come parte della corrispondenza, nominativi, danni a due proprietà e situazioni che probabilmente saranno approfondite dalle parti coinvolte, nelle sedi opportune come l’udienza alle porte. Decisione di risoluzione con anche la relazione della Rup in merito alla valutazione delle controdeduzioni dell’azienda, dove vengono presi in esame lo sgombero dei materiali, i tempi di sottoscrizione del contratto, il verbale di consegna dei lavori, documentazione, protezione del ponteggio, nomine, autorizzazione o meno di personale in cantiere, sicurezza e altro, fino a parlare di un verbale della polizia locale a proposito di estranei.

La determina dunque, riporta la risoluzione del contratto, di procedere all’escussione della polizza fideiussoria, di informare l’autorità giudiziaria affinché verifichi se sussiste la violazione di articoli. Ora occorrerà stare a vedere se ci saranno ulteriori cause, dunque, che si avvieranno da una o da entrambe le parti. Nel frattempo è stato espresso anche l’appoggio al sindaco, da parte della sua maggioranza. "L’amministrazione Accorsi si è trovata con il dossier della ricostruzione impantanato, l’ha ripreso in mano, ha presentato i progetti definitivi, ha ottenuto l’ok della Regione, ha bandito la gara del teatro e iniziato i lavori – dicono i capigruppo Mattia Franceschelli del Partito Democratico, Marcello Ottani di Attiva, Massimo Donato di Cento si Cura – Ora è giusto proseguire con l’iter più celere per potere affidare i lavori a un soggetto in grado di portarli a compimento. Assurda la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario da parte della consigliera Caldarone".

l.g.