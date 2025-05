Teatro Borgatti, nuova aggiudicazione: un’azienda completerà i lavori

E’ in questi giorni, a 13 anni dal sisma che nel 2012 ha colpito duramente 60 comuni, che dall’albo pretorio del Comune di Cento arriva la notizia di una nuova aggiudicazione dei lavori di recupero del Teatro Borgatti. Una storia travagliata quella dell’amato e storico teatro, che dopo le ferite del sisma aveva visto una prima aggiudicazione dei lavori e poi, in una querelle tra comune e azienda appaltatrice, fermarsi tutto con la rescissione del contratto da parte della giunta e la risposta dell’impresa trascinandola in tribunale. E mentre questa storia si dibatterà nelle aule legali con la richiesta di rimborso di circa 1.5 milioni di euro, il Comune ha proceduto a un’altra gara d’appalto appena terminata, affidando i lavori di ripristino e miglioramento sismico del Teatro Borgatti di Cento, aggiudicato l’appalto da oltre 3,5 milioni di euro. La procedura si è conclusa con l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo a base di gara era pari a 3.615.823,27 euro, comprensivo dei costi della manodopera stimati in 1.393.377,72 euro, non soggetti a ribasso. A questi si aggiungono 187.522,52 euro di oneri per la sicurezza da interferenze, anch’essi esclusi dal ribasso, 167.425,22 euro di lavori complementari e una previsione di quinto d’obbligo pari a 794.154,20 euro. A risultare vincitore della gara è stato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito tra il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.c.p.a. di Ravenna e Sgargi S.r.l di Bologna, indicando come impresa esecutrice la Acmar S.c.p.a. – Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna.