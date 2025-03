Teatro, Caldarone: "Ennesima farsa"

Ancora scintille sull’affaire teatro Borgatti. La consigliera di Fd’I Francesca Caldarone la definice "l’ennesima farsa dell’amministrazione Accorsi. Una vicenda che dimostra ancora una volta come il sindaco e la sua giunta siano maestri nell’arte dello scaricabarile e della censura politica". I fatti parlano chiaro, secondo la consigliera: "La relata di notifica della causa sul teatro è stata letta il 23 dicembre – afferma –. La compiuta notifica è avvenuta perfettamente come il tribunale prevede, la pec è stata inviata come il tribunale stabilisce ed è stata letta dopo 1 minuto e 45 secondi. È falso sostenere che non è stata letta, vi è la ricevuta di lettura che ha in copia anche il tribunale che diversamente, se fosse mancante, non avrebbe dato via al contenzioso". Eppure, attacca, "il sindaco Edoardo Accorsi ha avuto il coraggio di dichiarare che non era stato avvisato dai dipendenti comunali. Una dichiarazione gravissima, che non solo scarica su altri una responsabilità, ma denota anche un’inquietante mancanza di trasparenza". Come se non bastasse, rincara Caldarone, "in Consiglio comunale, il sindaco ha ritenuto opportuno insultare me e i componenti del mio gruppo, solo perché ho osato mettere in discussione la sua narrazione dei fatti. Un comportamento arrogante, offensivo e indegno di un primo cittadino".