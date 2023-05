Teatro Concordia, finisce in tribunale "Chiederemo un risarcimento"

Il sindaco Dario Bernardi in consiglio comunale ha detto a chiare lettere che l’amministrazione non intende piegarsi alle richieste dell’azienda appaltatrice e vuole risolvere in tribunale la vertenza, chiedendo 1,4 milioni tra i danni e la restituzione dei 500 mila euro di anticipo per il restauro e il recupero del Teatro Concordia. La gestione della delicata vicenda di una delle grandi opere non soddisfa il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato: "La seppur circostanziata e dettagliata replica avuta nel corso del Consiglio non ci tranquillizza minimamente, anzi ci preoccupa ulteriormente – non lesina critiche e obiezioni il leader di Fratelli di Italia in riferimento alle parole del primo cittadino - Non ci tranquillizza il fatto che si dovrà aspettare alcuni mesi per tornare in possesso del cantiere abbandonato dalla ditta, se tutto procederà come spera l’amministrazione, per poi dare vita ad una nuova gara, con tutti gli adempimenti e tempi previsti del caso. Con quali cifre ci si dovrà poi confrontare? Con quali risorse faremo fronte, in attesa di vedere accolta la richiesta di risarcimento danni presentata, visto che l’opera è finanziata con fondi ministeriali per i quali si è dovuto attendere anni per l’assegnazione". Badolato teme una nuova richiesta di integrazione ai 2,5 milioni di euro stanziati per il Teatro.

"Oppure – aggiunge infatti - dovremo impegnare come amministrazione ulteriori risorse? Il nostro timore è quello di ritrovarci al cospetto dell’ennesimo pasticcio, l’ennesima storia infinita che rischia di caratterizzare la seconda parte di questa legislatura. Nel frattempo il Teatro Concordia torna ad essere abbandonato a se stesso, in balia degli eventi atmosferici e all’invasione di piccioni, con tutte le comprensibili problematiche del caso, anche a livello igienico sanitario che questo può generare, portando inoltre al deterioramento delle opere già realizzate". La strada è ancora lunga ma l’amministrazione comunale sta lavorando senza sosta per risolvere ogni criticità.

f. v.