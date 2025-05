Teatro Concordia, riparte l’appalto: "Il bene è tornato in mano al Comune"

Dopo la piscina comunale anche un altro cantiere lumaca, quello del teatro Concordia, potrebbe aprire al pubblico dopo anni di attesa anni, in questo caso decenni. L’annuncio è del sindaco Dario Bernardi: "Si rimette in moto il sogno di dare a Portomaggiore il suo teatro. Sono stati sbloccati i lavori di messa in sicurezza a una ditta di nostra fiducia, un investimento di 140 mila euro. Questo è stato possibile perché nella lunga causa che ci vede opposti alla ditta inizialmente appaltatrice, che aveva abbandonato il cantiere nel settembre del 2022, dopo poche settimane di lavoro, il giudice ha disposto la riconsegna del bene al Comune".

Questo significa che la causa andrà avanti, nel frattempo l’amministrazione comunale spera siano riconosciute le sue ragioni, anche in termini economici; pertanto l’anticipazione versata dal Comune e una dose che si suppone congrua di danni. "Soprattutto – riprende il primo cittadino – possiamo rimettere in moto la macchina. La ditta inizierà a lavorare la prossima settimana, sono già stati consegnati i locali. Inizieremo con la messa in sicurezza strutturale, in attesa di fare l’appalto complessivo". L’attesa a Portomaggiore è grande. Dieci anni fa era nato un Comitato cittadino, che aveva contribuito a smuovere Comune e Regione, i quali sono riusciti nell’intento di mettere a disposizione dell’ente locale 3,5 milioni di euro per il restauro completo. "Purtroppo la nostra gioia è durata poco – ricorda Mario Bellini, presidente del Comitato – dopo solo due mesi dall’inizio dei lavori l’azienda di Fano aggiudicataria dell’appalto ha trascinato il Comune in Tribunale. Il giudice ha dato ragione al Comune, ma i lavori non sono ancora ripresi".

L’abbandono del cantiere da parte della ditta incaricata dei lavori e un blocco di quasi due anni, avevano comportato un immobile sempre più lesionato e danneggiato a causa dei lavori preliminari in parte eseguiti, con infiltrazioni d’acqua che iniziano a fare la comparsa sulla facciata e dalla copertura, tendaggi esterni a rischio caduta in strada, con disagi e danni anche a carico degli immobili confinanti, nonché alla viabilità di corso Vittorio Emanuele II. L’intervento attuale prevede un recupero complessivo per restituire al fabbricato l’aspetto originario, riportare la capienza a quella originaria, intervenire sull’acustica. Inoltre saranno recuperati i tre ordini di loggiato, la platea e installato un ascensore.

Franco Vanini