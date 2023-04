Teatro Concordia, riqualificazione ancora in stallo

È ancora in stallo la riqualificazione del Teatro Concordia, un investimento di circa 3,5 milioni finanziato dal ministero dei Beni Culturali. Il blocco dei lavori è dovuto alla vertenza aperta dalla ditta appaltatrice, la Edil Retail di Fano, che pretende la risoluzione del contratto "per fatto e per colpa dell’ente appaltante – è la richiesta dell’avvocato Giuseppe Varricchio in rappresentanza della società – per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché mancata produzione in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo, lucro cessante e danno emergente, con interessi di rivalutazione". Dopo la scandalosa vicenda del cantiere infinito della piscina, che finalmente si sta risolvendo, ecco un’altra grana di una grande opera. Una vicenda che ha attirato l’attenzione del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. "Oltre al blocco dei lavori e di fatto all’abbandono del cantiere da parte della ditta – scandisce il leader della destra portuense – ci troviamo oggi con un immobile ulteriormente precario e lesionato e causa degli interventi preliminari eseguiti per permettere l’accesso alle macchine operatrici all’interno del Teatro, per consentire la rimozione di materiali edili in esubero e la distruzione di parte delle murature finalizzate alla realizzazione delle conseguenti opere di restauro". Infine il capogruppo interpella il sindaco Dario Bernardi "per sapere quale sia la situazione riguardo la vertenza in atto e quando si ipotizza possano riprendere i lavori del recupero e restauro del Teatro".

Franco Vanini