Teatro Concordia, un altro sopralluogo

La ditta appaltatrice dei lavori del Teatro Concordia ha citato in giudizio il comune di Portomaggiore per risolvere il contratto, senza alcun preavviso, che ha però deciso di resistere in tribunale. In settimana c’è stato un sopralluogo in teatro, al riguardo il sindaco Dario Bernardi mette le mani avanti: "C’è un contenzioso in corso e dunque va rispettato il lavoro di chi in questo momento ha il compito di fare chiarezza e dirimere questa situazione, mantenendo una certa riservatezza. Ribadisco: la ditta esecutrice non ha ritenuto di dover eseguire dei lavori aggiuntivi di consolidamento, la cui necessità è emersa in corso d’opera. Parliamo di cifre molto limitate rispetto all’importo dei lavori, alcune decine di migliaia di euro". Una situazione abbastanza ordinaria, nell’ambito di un cantiere così complesso, che prevede 3 milioni e mezzo di quadro economico, gestibile in molti modi. Ricordiamo che il bene è tutelato e dunque la direzione lavori ha intimato alla ditta di procedere con urgenza tramite ordine di servizio.

Ne è nata una controversia da cui il Comune si è ritrovato in una situazione surreale: la ditta ha aperto la vertenza giudiziaria con la motivazione che il progetto a loro dire non sarebbe sufficientemente dettagliato, e ha abbandonato il cantiere. Una tesi respinta al mittente: "Il progetto è stato redatto da uno degli studi più esperti e quotati in Italia in tema di teatri, che ha richiesto mesi e mesi di lavoro, prove sui materiali, saggi, ed è anche stato validato da un ente di certificazione esterno; il progetto fa parte della documentazione di gara, era ovviamente noto a chi ha presentato l’offerta tecnica, si è aggiudicato la gara e poi ha firmato un contratto. Ora è tutto agli atti. Il mio punto di vista è che nulla può giustificare quanto accaduto, un abbandono repentino del cantiere e addirittura una causa. Tanto più che stiamo parlando di contese che riguardano poche decine di migliaia di euro su un cantiere da 3 milioni. E aggiungo, con una anticipazione che, ai termini di legge, è stata incassata dalla ditta appaltatrice, e che vale circa 500mila euro. Si pronuncerà chi di dovere". Nel frattempo sarà un consulente tecnico d’ufficio del giudice a stabilire quali lavori urgenti di consolidamento vadano fatti. "Per quanto ci riguarda abbiamo nominato il consulente di parte e stiamo lavorando all’interno del comitato tecnico del giudice per far valere le nostre ragioni: attendiamo gli esiti e speriamo sia fatta chiarezza".

Franco Vanini