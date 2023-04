Teatro Concordia, va avanti il contenzioso legale Il sindaco: "Danni per un milione e 400mila euro"

PORTOMAGGIORE

Volano gli stracci per completare il teatro comunale di Portomaggiore. L’appalto della riqualificazione del Teatro Concordia è fermo dal luglio 2022 da una vertenza aperta dall’azienda che ha vinto l’appalto, motivando l’esigenza di ulteriori lavori di sottofondazione. Parliamo di circa 35 mila euro di lavori non previsti su un totale di oltre due milioni e mezzo di euro, comunque coperti dal quadro economico alla voce imprevisti. Il Comune non recede e chiede 1,4 milioni circa di danni: "L’appaltatore è in gravissimo ritardo – afferma il sindaco Dario Bernardi (foto) – avendo raggiunto il massimo importo applicabile come penale, ritardo pari al 10% dell’importo lavori, già a ottobre scorso. Il Comune quindi chiede, nella causa, la restituzione immediata dell’anticipazione (oltre 480 mila euro), oltre a danni per 841 mila euro: la penale per il ritardo, l’aumento dei costi delle opere e per la nuova procedura di appalto, i costi e le spese legali". La risoluzione in danno per gravi inadempimenti dell’appaltatore è una prerogativa dell’ente quindi della stazione appaltante: va da sé che l’appaltatore e quindi l’impresa può ricorrere, a quel punto sarà il giudice a intervenire. Questo consente alla causa di andare avanti, anche per lungo tempo, ma il giudice può disporre che l’ente torni con urgenza in possesso del cantiere. Questo comporta che dall’avvio della risoluzione del contratto, che può avvenire in questi giorni dopo la conclusione dei lavori del consulente tecnico, all’effettivo rientrare in possesso del cantiere passino verosimilmente 3-4 mesi; da quel momento il Comune può procedere con la nuova gara. Solo dopo il nuovo affidamento a una nuova impresa i lavori potranno riprendere, "perché è pressoché certo – scandisce il sindaco Bernardi - a meno di un ravvedimento totale, che i lavori non proseguiranno con questa impresa: ci sarà una procedura di riaffidamento. Insomma una vicenda complicata, che dimostra come la norma non favorisca gli enti appaltanti ma le imprese come questa".

Franco Vanini