Teatro Concordia, vicenda annosa. Il contenzioso ancora non si sblocca

Sotto l’albero di Natale a Portomaggiore c’è un pacco regalo non ancora scartato: il mancato completamento del Teatro della Concordia. E’ una vicenda in altalena che si trascina da anni. L’opera risale alla prima metà dell’Ottocento, il recupero era cominciato addirittura negli anni Ottanta del secolo scorso, il suo recupero è già finanziato, ma quando il traguardo sembra all’orizzonte arrivano gli imprevisti. Il riassunto dell’ultimo travagliato periodo è di Mario Bellini, presidente del Comitato per il recupero del Teatro Concordia, nonché ex assessore provinciale ai Lavori Pubblici. Sotto il nome d’arte di Ringo, sul periodico "Il Porto" afferma che "dopo due anni di ’fufina giuridica’, il giudice ha dato ragione al Comune e riconsegnato il teatro all’amministrazione Bernardi. Però la restituzione degli anticipi all’azienda aggiudicataria dell’appalto è in alto mare, tanto che la causa potrebbe protrarsi per più di un anno".

Secondo Bellini bisogna intervenire entro il mese di gennaio per la messa in sicurezza strutturale dell’immobile. In più è necessario eseguire l’aggiornamento del quadro finanziario e procedere al riappalto dell’opera entro la prima metà del 2025. Il Comune attraverso apposita gara aveva affidato i lavori di restauro e recupero del teatro alla ditta Edil Retal Group, per un importo complessivo d’appalto di 2,395 milioni di euro. In ottobre l’azienda aveva citato il Comune a comparire innanzi al tribunale di Ferrara per accertare, tra le varie cose, e dichiarare la risoluzione per fatto e per colpa dell’ente per eccessiva onerosità sopravvenuta e dichiarare di conseguenza la risoluzione del contratto di appalto dei lavori. A due anni dall’interruzione, ci si ritrova con un immobile sempre più lesionato e danneggiato a causa dei lavori preliminari in parte eseguiti, con disagi e danni anche a carico degli immobili confinanti, nonché alla viabilità.

Franco Vanini