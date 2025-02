Teatro De Micheli, cambia la biglietteria. Ecco i nuovi orari fino al 26 aprile

Con il mese di febbraio, cambiano gli orari della biglietteria del Teatro ‘De Micheli’ di Copparo che, fino al 26 aprile, sarà aperta venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13. Si potranno avere tutte le informazioni sui prossimi spettacoli del cartellone teatrale e acquistare i biglietti. Prossimi appuntamenti in calendario, Paolo Rossi in ’Operaccia satirica. La guerra dei sogni’ (28 febbraio), Stivalaccio Teatro in ’Strighe maledette!’ (7 marzo), ’Storie per la fine del mondo’ di Massimiliano Loizzi (21 marzo); Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti in ’La scoria infinita. Comedy show di luoghi comuni’ (4 aprile).