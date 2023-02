Teatro dei Fluttuanti, è stata annullata la piece di Nino Frassica & Los Plaggers

Il prossimo appuntamento nel teatro dei Fluttuanti di Argenta è "La giovinezza è sopravvalutata", uno spettacolo divertente di Paolo Hendel, martedì della prossima settimana; il cartellone dell’ultimo periodo tuttavia ha subìto alcune modifiche. Uno degli spettacoli più attesi, quello con Nino Frassica & Los Plaggers Band, previsto per il 18 marzo, è stato annullato per ragioni non imputabili all’artista siciliano o alla direzione del teatro; è possibile sostituire i biglietti giù acquistati con un altro spettacolo in cartellone. "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere", lo spettacolo di Debora Villa è invece slittato al 2 marzo a causa di un’indisposizione dell’attrice. Info: 348-2652283.