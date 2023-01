’Teatro del gelato’ fra i migliori "Ringraziamo il Gambero Rosso"

Per il quinto anno consecutivo il Teatro del Gelato, eccellenza di Sant’Agostino, al Sigep di Rimini ha conquistato i 3 Coni della guida del Gambero Rosso, riconfermandosi tra le migliori 60 gelaterie d’Italia. "Su 7 anni di vita di questo riconoscimento, per noi è la quinta riconferma dopo 2 anni dove ci era stato comunque dato un cono – dice il titolare Marco Gruppioni – i tempi si erano allungati e quando all’ultimo momento mi è arrivata la comunicazione del conferimento a Rimini, è stata davvero una sorpresa. Mi ha fatto molto piacere e mi responsabilizza ulteriormente in ciò che faccio. Rappresenta anche una continua sfida e mi da un entusiasmo enorme". Gruppioni è l’unico in provincia di Ferrara ad aver ricevuto i Coni e tra i solo 10 della Regione. Coni che vengono assegnati sulla base della naturalezza dei prodotti usati, la scelta delle materie prime, la sostenibilità e la ricerca. "Un premio che arriva poco dopo il traguardo importante dei 10 anni di attività – prosegue – dal gelato alla lavorazione del cioccolato acquistando direttamente le fave, dopo 3 annidi vita del Teatro del Gelato. Una scelta dettata dal fatto che il cioccolato è un prodotto di rilievo in gelateria e volevo qualcosa di superbo". Occorrerà aspettare l’apertura di febbraio però per assaggiare il gelato da 3 Coni. "A fianco ai gusti classici, realizzati con materie prime scelte – stuzzica - proporrò il gelato alle arachidi di Mezzogoro, molto apprezzato anche al Sigep, utilizzando questo prodotto d’eccellenza che sta tornando a coltivazioni importanti e che ha un gusto davvero di valore".

Laura Guerra