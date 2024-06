Teatro di paglia a Villa Imoletta. Cecchettin presenterà ‘Cara Giulia’

Le magiche atmosfere del ‘Teatro di paglia’ tornano nel parco di Villa Imoletta, con un programma di spettacoli, giochi, laboratori e attività per bambini e famiglie. Da martedì 25 a giovedì 27 giugno e da martedì 2 a giovedì 4 luglio 2024, dalle 18,30 alle 22,30, tanti appuntamenti, a ingresso libero, animeranno l’area verde della Villa di Quartesana in via Comacchio 882, per la terza edizione della manifestazione organizzata dalla Fondazione Imoletta con i suoi volontari, in collaborazione con l’associazione Circi e con il sostegno e il contributo del Comune di Ferrara e della Regione Emilia Romagna. "Anche per questa terza edizione – spiega Tullio Monini presidente della Fondazione Imoletta – abbiamo ricevuto un contributo dal Comune di Ferrara, tramite un bando dell’assessorato alla Cultura. L’intento è per noi quello di offrire ai bambini, alle famiglie un tempo tranquillo, da vivere in compagnia, in un luogo bello e con tante proposte ludiche, laboratoriali, teatrali e culturali di qualità. Il programma sarà come sempre molto ricco, con alcune importanti novità. A partire già dall’anteprima in calendario lunedì 24 giugno alle 21, sempre a Villa Imoletta, con l’incontro pubblico, con Gino Cecchettin, che presenterà il suo libro "Cara Giulia", scritto in ricordo della figlia tragicamente scomparsa lo scorso anno. Tutti i giorni un grande planetario aperto tra le 20 e le 21.30, con percorsi di visita e animazione per bambini e genitori alla scoperta dell’universo". "Tutti i giorni – precisa Annamaria Bovinelli presidente di Circi – dalle 18,30 i laboratori di gioco e creazione per i bambini. Dal 25 al 27 giugno, ci saranno i laboratori dedicati al legno, con Alberto Minotti, e all’argilla, con Blusole, gli appuntamenti di ‘Piccola musica in famiglia’ con Francesca Venturoli e le passeggiate con le due asinelle di Imoletta. Dal 2 al 4 luglio, la ludoteca itinerante con i giochi tradizionali, il laboratorio di costruzione di oggetti ‘rumoristici’, le narrazioni di Marta Zotti e del Cerchio di libri del Circi e il laboratorio di apicoltura".

Lauro Casoni