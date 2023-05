Teatro d’ombre, al debutto è già un successo

Successo nella Sala Ragazzi della biblioteca comunale di Teatro d’ombre. Lo spazio polivalente di Palazzo Gulinelli era affollatissimo di piccoli spettatori, accompagnati dai genitori. L’allestimento e i materiali scenici sono stati realizzati dall’associazione Tip che si è esibita con una rappresentazione i cui protagonisti sono stati gli animali della fattoria. "Siamo state felici di esibirci dopo lo stop del Covid ed aprire con uno spettacolo dedicato ai bambini – commenta la presidente del Tip, Daniela Fornasari –. E’ il primo anno in cui siamo costituite come associazione e questo è rappresenta il debutto. Abbiamo iniziato come gruppo teatrale all’interno di un corso e ci sentivamo pronte a debuttare con uno spettacolo nostro". "Sono orgogliosa che il nostro territorio abbia una nuova associazione con cui realizzare progetti – interviene il vicesindaco Francesca Molesini –. L’associazione Tip sarà un valore aggiunto per la comunità, questo spettacolo è un primo tassello di una proficua collaborazione".

f. v.