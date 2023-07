Teatro d’ombre per i piccoli in biblioteca

Oggi dalle 18.30 si terrà una serata da trascorrere insieme in Biblioteca con giochi, teatro d’ombre per i più piccoli e musica in cortile. Sarà un giorno speciale per la Biblioteca di Portomaggiore che per ringraziare tutte le persone che nel corso dei mesi hanno partecipato alle iniziative e alle attività proposte potranno trascorrere una piacevole serata in compagnia di musica, giochi e letture. Ad aprire la serata sarà l’Associazione TIP che dopo il successo dello spettacolo Biblio – Ombre realizzato in occasione della Festa dell’Agricoltura.