Teatro e memoria: ritorna Totem. Il viaggio, tra passato e presente

Dopo una vivace e partecipata prima parte primaverile, Totem - Stagione diffusa di teatro e arti performative, torna con la sua programmazione autunnale, confermandosi un appuntamento atteso non solo per gli abitanti di Pontelagoscuro e Ferrara. Promossa e organizzata da Teatro Nucleo, con eventi realizzati in collaborazione con l’associazione Il Turco per la rassegna Esterno Verde, e con la biblioteca Bassani, Totem continua a intrecciare arti sceniche, paesaggio urbano e partecipazione civica. Il debutto della seconda parte di stagione è fissato per oggi, con un triplo appuntamento che abbraccia teatro, memoria collettiva e rigenerazione urbana.

Partendo dal Teatro Julio Cortázar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro) alle 15, 16 e 17, si potrà partecipare a "Hosting on The Road", un’audioguida site-specific che conduce il pubblico in un poetico viaggio sonoro attraverso Ponte Vecchia, tra passato, presente e futuro di Pontelagoscuro, filtrati dalle voci autentiche dei suoi abitanti. Un progetto a cura di Teatro Nucleo, con Collettivo LunAzione (Napoli) e Associazione 4704 (Gorizia), premiato dal MiC per la sua dimensione innovativa ed ecologica. Partecipazione su prenotazione (max 12 persone per turno) scrivendo a totemsceneurbane@gmail.com. L’audioguida è fruibile anche autonomamente in qualsiasi momento, scansionando il QR Code all’ingresso del parco Tito Salomoni.

Alle 18.30, sempre al Teatro Julio Cortázar, la Compagnia di Arti e Mestieri porta in scena "Acqua che viaggia". Un racconto coinvolgente e ironico sui diversi moti dell’acqua, seguendo in modo spassoso questi itinerari acquatici, in cui si immagina una possibile era della "mobilità liquida", il pubblico viene coinvolto nel metodo di studio di Leonardo da Vinci.

Infine, alle 19.30, in via dell’Isola Bianca 93, evento inaugurale del Nucleo Garden–radici comuni, un nuovo spazio di comunità dedicato all’incontro tra natura, cultura e sostenibilità.

Venerdì 19, alle 17 in piazza Buozzi, "La festa dei colori" di Abraxa Teatro. Giganti dal comportamento apparentemente dignitoso, suonatori dall’incedere misterioso compariranno nelle vie e nelle piazze, per lasciare gioie ed allegria in ogni dove al loro passaggio. Totem 2025 continua fino a novembre. Gli eventi sono a offerta libera con prenotazione consigliata.