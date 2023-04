Teatro, ecco le nuove sfide ’Cabruja’ e ’Viva Verdi’

CENTO

Cabruja e ‘Viva Verdi’ sono i due progetti della Fondazione Teatro Borgatti che saranno messi in scena ad aprile e destinati anche ad altri teatri, portando così in giro il nome di Cento. Si comincia il 12 aprile con Cabruja, artista venezuelano in Italia da diversi anni, scoperto e poi prodotto dall’Over Studio di Cento di Raul Girotti. "Quando l’ho ascoltato ho immaginato di abbinare una coreografia – spiega il presidente della Fondazione Giorgio Zecchi – abbiamo così pensato di coinvolgere il noto coreografo Michele Merola di Reggio Emilia. Canto, musica e danza insieme che porterà in giro il nome di Cento e del Teatro". "Creazione che valorizza le forze artistiche centesi come il pianista Denis Biancucci, l’Over Studio e Alessandro Ramin come costumista, unito a un nome importante come quello di Merola – ha proseguito il direttore artistico Andrea Bianchi – una produzione della Fondazione in collaborazione con l’Over studio che vede pubblico e privato insieme per creare uno spettacolo completo che possa essere portato in giro". E’ Denis Biancucci a spiegare la particolarità dei brani di Cabruja riarrangiati da Giancarlo Di Maria e Cristiano Alberghini con movimenti musicali che saranno sottolineati dalla danza mentre Ramin, nelle vesti di costumista, ha pensato ad abiti che dallo sfondo scuro con il cuore anatomico, fiori e piume in filo d’oro pensando a un viaggio introspettivo.

L’altra importante produzione è ‘Viva Verdi’, in scena a Cento il 20 aprile, l’indomani ad Alessandria e poi a Copparo. Zecchi ha dunque spiegato che la particolarità è l’avere in scena, intervallando la musica, Falstaff e Verdi che si racconteranno. "Si è voluto inserire un elemento corale nella stagione – dice Bianchi – sulla scia del successo di Puccini dell’anno scorso, abbiamo dunque pensato a Verdi per celebrare i 210 anni dalla nascita, favorendo anche il lavoro giovanile in pagine importanti del repertorio lirico. Ci saranno dunque cori verdiani che sono portatori di grandi valori e ouverture, in ordine cronologico". Sul palco anche Giuseppe Verdi. "Ho cercato di entrare nello spirito di quest’uomo che ha combattuto soprattutto contro la censura – ha detto Massimo Bagliani – ma che ha avuto forza d’animo e coraggio che ora non ci sogniamo". E Falstaff. "E’ un inedito – dice Ramin – è l’alterego di Verdi e a un certo punto le due figure coincideranno". Il sindaco di Copparo ha sottolineato la collaborazione parlando di cultura che non ha confini e che valorizza il territorio portando anche ad altre future collaborazioni col Borgatti mentre l’assessore centese Silvia Bidoli ha parlato di una ‘Fondazione che osa provando qualcosa di innovativo’

Laura Guerra