Teatro Fluttuanti, parte la stagione. Ecco il ricco calendario

Si alza il sipario sulla stagione 2025/26 del teatro dei Fluttuanti che inaugura il 28 ottobre alle 21 con le ilarità dei Legnanesi in ’Ricordati il Bonsai’. E che chiude il 28 aprile con l’umorismo di Filippo Caccamo in ’Fuori di Tela’. Ricco e variegato il cartellone, tra prosa, comico e musicale. "Una stagione che offre serate indimenticabili e per ogni gusto", commenta il sindaco Andrea Baldini. In 18 appuntamenti si esibiranno sul palco di via della Pace, pezzi da novanta della recitazione". Ecco il cartellone: il 13 novembre Patrizio Roversi con ’Oltre il petrolio’, il 19 dicembre il ’Concerto gospel’ degli Spirit of New Orleans, il 30 dicembre la ’Big Comedy Ring Show’ con un sestetto di attori formato da Beppe Braida, Senso d’Oppio, Paolo Casiraghi, Simone Barbato, Francesco Rizzuto e Bruce Ketta. Poi il 21 gennaio ’Amami da morire’ della criminologa Roberta Buzzone, il 28 gennaio il musical fuori abbonamento (45 euro ingresso unico) ’Hair’ dei The Tribal Love-Rock, il 6 febbraio riflettori puntati su Max Pisu e Chiara Salerno in ’Sarto per Signora’. Si va al 12 febbraio con Paolo Cevoli interprete di ’Figli di Troia’, il 16 febbraio Cesare Boccia e Vittoria Belvedere in ’ Indovina chi viene a cena’, mentre il 19 febbraio ’Vicini di casa’ con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai, Alberto Giusta. Il 5 marzo ’Tutorial-guida contromano alla contemporaneità’ di Oblivion, il 10 marzo Ale & Franz in ’Capitol’ho’, il 19 marzo la danza dei Kataklò Atletic in ’Aliena’, il 26 marzo Vincenzo Schettini in ’La fisica che ci piace’. Ad aprile, l’8 spazio a Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch in ’Una giornata qualunque’, il 10 gli Abbadream in un tribute show agli Abba, mentre il 17 ’Omaggio a Morricone’ e alle sue musiche da Oscar. Dal 25 ottobre poi prende il via anche il cinema.

