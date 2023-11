Teatro, giovani e realtà alternative. E’ Totem scene urbane

Prosegue il festival di arti performative Totem Scene Urbane a cura del Teatro Nucleo. Oggi, alle 19, al Teatro Cortàzar il Teatro delle Selve da Novara porterà in scena ‘Valis. I mondi di Philip Dick’ diretto, scritto e interpretato da Franco Acquaviva. Lo spettacolo assume come punto di partenza il romanzo di Philip Dick ‘Valis’. Domenica 12 all’insegna del cinema con Carpa Aps. Alle 17,30 nel ristorante ‘A Casa di Bubu’ a Pontelagoscuro verrà proiettato "Comizi d’amore", film di Pier Paolo Pasolini. Dal 17 al 19 novembre, al teatro Cortazar, il Meeting Teatro e Adolescenti ‘Zero in condotta’, a cura del Teatro Nucleo con l’associazione Carpa. L’evento si apre con un momento laboratoriale dalle 17,30 alle 20: ‘Fare Teatro - laboratorio condiviso di pratiche teatrali’, ammessa la partecipazione ad un massimo di 10 uditori esterni (prenotazione, mail totemsceneurbane@gmail.com). Il giorno seguente dalle 16,30 alle 18,30 il meeting ‘Crescere sognati - Che significa fare teatro per adolescenti?’, con l’intervento di diverse realtà, come ‘Lovett e il Lupo’ di Fucecchio, il gruppo teatrale ‘Nati dal nulla’ di Massimiliano Piva, Carpa e Paolo Billi del Teatro del Pratello di Bologna. Il Teatro Nucleo alle 19 porterà in scena ‘Il Viaggio di Vega’, propria produzione che usa i linguaggi del teatro danza e di figura. Domenica 19, alle 17, Lovett e il Lupo presenterà ‘Mosche’ spettacolo realizzato con un gruppo di adolescenti, ispirato a ‘Il Signore delle Mosche’ di Golding. Un ulteriore momento del meeting ‘Zero in Condotta’ si terrà dall’1 al 3 dicembre con ospite ‘Maestri di Strada’, associazione di Napoli che porterà in scena ‘Passaggi’. Info www.totemsceneurbane.it.

