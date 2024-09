Teatro, il sipario cala con ’Tre servi alla prova’

BONDENO

Arrivano i burattini a Bondeno. Per la precisione, questa seraalle 21.00 negli spazi dell’Estivo 2000 di viale Matteotti. Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna Teatro Ragazzi: in scena andrà lo spettacolo di burattini "Tre servi alla prova" a cura de I Burattini di Mattia. "Gli spettacoli di burattini hanno aperto e chiuso la lunga rassegna estiva pensata per i ragazzi, composta da teatro, cinema e musica – commenta l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. Con i ’ Burattini di Mattia’ il divertimento è assicurato, grazie a spettacoli che coinvolgono tanto i bambini e, a dirla tutta, anche qualche genitore. Finita questa rassegna estiva, gli appuntamenti con i burattini riprenderanno certamente durante i mesi invernali".

L’ingresso per questa sera è gratuito e lo spettacolo è garantito anche in caso di maltempo, percé è già stato deciso che in questa eventualità lo spettacolo si terrà all’interno della Sala 2000, per non deludere i bambini presenti.